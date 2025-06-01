بعد تحذير ترامب.. "إسرائيل" تستهدف رادارا إيرانيا شمال طهران (صور وفيديو)

استهدفت إسرائيل اليوم الثلاثاء أحد الرادارات الإيرانية في شمال طهران، ردا على الصواريخ التي أطلقت قبل ساعات على إسرائيل.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أنه "سمع دوي انفجار في مدينة بابلسر في محافظة مازندران شمال ايران"، مبينة أنه "سيارات الإنقاذ والإسعاف تتجه نحو موقع الانفجار".

وقال مسؤول إسرائيلي لموقع "أكسيوس" الأمريكي إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء وطلب منه عدم شن هجوم على إيران إطلاقا".

وذكر أن "نتنياهو أبلغ ترامب بأنه لا يستطيع إلغاء الضربة، وأن هناك حاجة إلى رد فعل على انتهاك إيران لوقف إطلاق النار. في النهاية، تقرر تقليص حجم الضربة بشكل كبير، وإلغاء الهجوم على عدد كبير من الأهداف، وضرب هدف واحد فقط".

وكشف مسؤول في البيت الأبيض لـ"أكسيوس" أن ترامب كان "غاضبا وتحدث بلهجة حادة ومباشرة" خلال المكالمة الهاتفية مع نتنياهو، مشيرا إلى أن "ترامب أوضح لنتنياهو ما يجب فعله لمنع انهيار وقف إطلاق النار. وقد أدرك رئيس الوزراء الإسرائيلي خطورة الوضع والمخاوف التي أعرب عنها الرئيس".

وفي السياق، ذكرت هيئة البث الاسرائيلية نقلا عن مصدر إسرائيلي أن إسرائيل ستشن هجوما على هدف واحد في إيران بموافقة أمريكية، مؤكدا أن "الهدف سيكون رمزيا ولن يكون في طهران".

وقال مصدر أمني للقناة 12 إن "بعض الطائرات التي كان من المقرر استخدامها لمهاجمة إيران أعيدت إلى إسرائيل"، وذلك بعد التحذير الذي وجهه ترامب.