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"ردا على انتهاك طهران للاتفاق".. نتنياهو يعلن تدمير منظومة رادار قرب طهران

الثلاثاء 24 يونيو 2025 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ردا على انتهاك طهران للاتفاق".. نتنياهو يعلن تدمير منظومة رادار قرب طهران



القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سلاح الجو الإسرائيلي دمر منظومة رادار قرب طهران، وذلك ردا على انتهاكات إيران لاتفاق وقف إطلاق النار.


وأوضح مكتب نتنياهو في بيان أن "موعد وقف إطلاق النار حُدد الساعة السابعة صباحًا. وفي الثالثة فجرا، شنت إسرائيل هجوما عنيفا في قلب طهران، مصيبة أهدافا للنظام ومقتل المئات من عناصر الباسيج وقوات الأمن الإيرانية. وقبيل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أطلقت إيران وابلا من الصواريخ، أودى أحدها بحياة أربعة من مواطنينا في بئر السبع".


وذكر أنه "في السابعة صباحا، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. في السابعة و6 دقائق صباحا، أطلقت إيران صاروخا واحدا على الأراضي الإسرائيلية، وفي العاشرة و25 دقيقة صباحا، صاروخين آخرين. تم اعتراض الصواريخ أو سقوطها في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار".

وأعلن أنه "ردا على انتهاكات إيران، دمّر سلاح الجو الإسرائيلي منظومة رادار قرب طهران، كاشفا أنه "بعد محادثة الرئيس ترامب مع رئيس الوزراء نتنياهو، امتنعت إسرائيل عن شنّ المزيد من الهجمات".

وأضاف: "خلال المحادثة، أعرب الرئيس ترامب عن تقديره الكبير لإسرائيل التي حققت جميع أهدافها الحربية. كما أعرب الرئيس عن ثقته في استقرار وقف إطلاق النار".

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