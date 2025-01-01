وقف الحرب بين إسرائيل وإيران يدخل حيّز التنفيذ

وكالات / سما/

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيّز التنفيذ صباح يوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة بتوقيت القدس، بعد 11 يومًا من التصعيد العسكري، الذي بدأ فجر الجمعة 13 يونيو بهجوم إسرائيلي واسع استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية داخل إيران، وأعلنت طهران موافقتها فيما لم تعلن حكومة دولة الاحتلال موقفها بعد.

أعلنت إيران وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل قبل 3 ساعات من دخول وقف النار في الساعة 7 صباحا.

وقال وزير الخارجية العراقي عباس عراقجي في تغريدة على"X" إن "العمليات العسكرية لقواتنا المسلحة الجبارة استمرت في معاقبة إسرائيل على عدوانها حتى اللحظة الأخيرة، حتى الساعة الرابعة فجرا".

وتابع "مع جميع الإيرانيين، أتقدم بالشكر لقواتنا المسلحة الباسلة التي بقيت على أهبة الاستعداد للدفاع عن وطننا العزيز حتى آخر قطرة من دمها، والتي ردت على أي هجوم للعدو حتى اللحظة الأخيرة".

وقصفت إيران في الساعة الأخيرة مدنًا ومواقع استراتيجية داخل إسرائيل، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 6 إسرائيليين في بئر السبع، وإصابة أكثر من 30 آخرين، بينهم حالات حرجة، وفق هيئة الإسعاف الإسرائيلية ووسائل إعلام عبرية.

وافادت وسائل إعلام عبرية بسماع دوي انفجارات في مناطق جنوب إسرائيل، إلى جانب تفعيل صفارات الإنذار في مدن كبرى من بينها حيفا وتل أبيب، وذلك رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيّز التنفيذ عند الساعة السابعة صباحًا بتوقيت القدس.

وتأتي هذه التطورات بعد هجوم واسع شنّته إسرائيل فجر الجمعة 13 يونيو على منشآت نووية ومواقع عسكرية داخل إيران، ما أدى إلى اندلاع تصعيد عسكري غير مسبوق استمر 11 يومًا، تبادلت خلاله إسرائيل وإيران الضربات الصاروخية.

وذكرت التقارير العبرية أن الانفجارات تزامنت مع تفعيل منظومات الإنذار المبكر في عدة مناطق، وسط حالة من الترقب بشأن ما إذا كانت هذه الأصوات ناجمة عن إطلاق صواريخ جديدة أو عمليات اعتراض نفذتها منظومة القبة الحديدية