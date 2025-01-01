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إيران في تحذير لترامب "المقامر" : نحن من سينهي هذه الحرب

الإثنين 23 يونيو 2025 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران في تحذير لترامب "المقامر" : نحن من سينهي هذه الحرب



طهران / وكالات /

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، أن الهجوم الأميركي على مواقعها النووية ترتب عليه توسيع نطاق "الأهداف المشروعة" لقواتها المسلحة.

ووصفت رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، "بالمقامر" لأنه انضم إلى الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على طهران.

وقال إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري المركزي في إيران، إن على الولايات المتحدة أن تتوقع عواقب وخيمة على أفعالها.

وأضاف ذو الفقاري، باللغة الإنجليزية في نهاية بيان مصور مسجل: "سيد ترامب، المقامر، قد تبدأ هذه الحرب، لكننا من سينهيها".

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