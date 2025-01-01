  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

طهران تحذر الأمم المتحدة من العواقب الوخيمة للهجوم الأمريكي على إيران

الأحد 22 يونيو 2025 11:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران تحذر الأمم المتحدة من العواقب الوخيمة للهجوم الأمريكي على إيران



طهران/سما/

وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر فيها من العواقب الإنسانية والبيئية الخطيرة للضربات الأمريكية على المنشآت النووية.


ونشر عراقجي نص الرسالة في قناته على "تلغرام"، جاء فيها: "الإجراء الأخير للولايات المتحدة لا يتعارض بشكل صارخ مع السلام والأمن الدوليين فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا خطيرا على الصعيدين الإنساني والبيئي".

وأضاف أن "هذا النوع من الهجمات قد تكون له عواقب كارثية، بما في ذلك سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وأضرار بيئية طويلة الأمد".

وتابع الوزير الإيراني قائلا: "نتوقع أن يصدر خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن - الذي طلب عقده لبحث هذا العدوان - إدانة واضحة وحاسمة وغير قابلة للتأويل للولايات المتحدة".

يذكر أن الولايات المتحدة شنت في ليلة 22 يونيو ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، بهدف تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل جاد حسب واشنطن.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من ضرورة الموافقة على "إنهاء هذه الحرب" أو مواجهة عواقب أكثر خطورة. فيما أكد نائبه فانس بعد الهجمات - التي وصفها الإيرانيون بالهمجية والإجرامية - أن بلاده ليست في حالة حرب مع الجمهورية الإسلامية.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران

بوتين: سبب عدم دعمنا العسكري لإيران هو علاقتنا الوثيقة باسرائيل ..

وفد من حماس يصل إلى مصر لبحث صفقة تبادل أسرى

مدفيديف: دول عدة مستعدة الآن لتزويد إيران بالذخائر النووية

الحرس الثوري الإيراني يقصف وسط وشمال إسرائيل بالصواريخ ووقوع دمار كبير واصابات خطيرة

هنأه بقصف المنشئات النووية الإيرانية .. نتنياهو: ترامب يقود "العالم الحر" بشجاعة والقوة اولا ثم السلام ..

اسرائيل تعلن استعادة ثلاثة جثث اسرى من غزة

الأخبار الرئيسية

68584e764c59b743255a912a

مصادر إسرائيلية: سنقبل بوقف إطلاق النار مع إيران إذا وافق خامنئي

أعضاء بالكونغرس الأمريكي: قرار ترامب مهاجمة إيران انتهاك للدستور

685828644236043d0651b2fc

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يقدم إيجازا أمنيا خلال جلسة سرية حول إيران والأسرى

68585d2a42360479ed22b84b

نتنياهو: قريبون جدا من القضاء على قدرات إيران وسنحقق أهدافنا بغزة

army-detains-youth-730x438-1-730x438

خلال أسبوعين.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع مئات الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية