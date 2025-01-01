طهران تحذر الأمم المتحدة من العواقب الوخيمة للهجوم الأمريكي على إيران

طهران/سما/

وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر فيها من العواقب الإنسانية والبيئية الخطيرة للضربات الأمريكية على المنشآت النووية.



ونشر عراقجي نص الرسالة في قناته على "تلغرام"، جاء فيها: "الإجراء الأخير للولايات المتحدة لا يتعارض بشكل صارخ مع السلام والأمن الدوليين فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا خطيرا على الصعيدين الإنساني والبيئي".

وأضاف أن "هذا النوع من الهجمات قد تكون له عواقب كارثية، بما في ذلك سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وأضرار بيئية طويلة الأمد".

وتابع الوزير الإيراني قائلا: "نتوقع أن يصدر خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن - الذي طلب عقده لبحث هذا العدوان - إدانة واضحة وحاسمة وغير قابلة للتأويل للولايات المتحدة".

يذكر أن الولايات المتحدة شنت في ليلة 22 يونيو ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، بهدف تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل جاد حسب واشنطن.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من ضرورة الموافقة على "إنهاء هذه الحرب" أو مواجهة عواقب أكثر خطورة. فيما أكد نائبه فانس بعد الهجمات - التي وصفها الإيرانيون بالهمجية والإجرامية - أن بلاده ليست في حالة حرب مع الجمهورية الإسلامية.