عراقجي: من الضروري ترك باب الدبلوماسية مفتوحا ولكن يجب أن نرد على الهجمات وسنفعل ذلك

أكد وزير خارجية إيران عباس عراقجي ضرورة بقاء باب الدبلوماسية مفتوحا، على أن ترد إيران على الهجمات التي تعرضت لها من باب الدفاع عن نفسها، وستفعل ذلك.

وأضاف عراقجي خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة اسطنبول التركية: "يجب أن نرى كم هو المتسع المتبقي للدبلوماسية الآن".

وأشار الوزير الإيراني إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل "تجاوزتا خطا أحمر كبيرا" بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية ولذلك فإن مستقبل المفاوضات بات غير معلوم.

كما حمّل عراقجي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها، جزءا من مسؤولية الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية لافتا إلى أن على "مجلس المحافظين في الوكالة اتخاذ موقف".

وتابع:

- واجهنا فجأة عدوانا من قبل القوات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية.

- نندد بأشد العبارات على هجمات الولايات المتحدة الشرسة على المنشآت الإيرانية.

- الإدارة الأمريكية هي المسؤولة بشكل مباشر عن تداعيات هذا الهجوم .

- هذا الأمر يبين مرة أخرى بأن الولايات المتحدة شريكة لنظام الإبادة الجماعية في إسرائيل.

- ترامب خان إيران والتفاوض، والعمل العسكري ضد منشآت إيران انتهاك صارخ للقانون الدولي.

- إيران تدعو مجلس الأمن الدولي للانعقاد من أجل مناقشة هذا الاعتداء على إيران والمخالف للقانون الدولي.

- الصمت في وجه الأعمال العدائية سيوصل العالم إلى مرحلة خطيرة.

- على العالم أن يتذكر أن الولايات المتحدة هي التي كانت وسط مرحلة دبلوماسية، وخانت الدبلوماسية والتفاوض، ودعمت العدوان الإسرائيلي.

- الإدارة الأمريكية هي التي تتحمل كامل المسؤولية عن كل النتائج.

- تحتفظ إيران بكل الخيارات للدفاع عن نفسها، من باب الدفاع عن النفس.

- تواصلت مع طهران، وليس لدي معلومات بعد بشأن مستويات الضرر في المنشآت النووية.

- لا أعتقد أن مستوى الضرر هو المهم.. فمهاجمة المنشآت النووية هو انتهاك لا يمكن التسامح معه.

- باب الدبلوماسية يجب أن يبقى دائماً مفتوحاً، ولكن هذا ليس هو الحال الآن.. ويجب أن نرد على الهجمات ضدنا من باب الدفاع عن أنفسنا وسنفعل ذلك.

- لإيران حق الدفاع عن النفس بموجب الميثاق الأممي ونحتفظ لأنفسنا بخيارات للرد.

- لا يمكن التسامح مع الانتهاك الأمريكي للقانون الدولي.

- لن نساوم أبدا على سيادة واستقلال أراضينا وشعبنا.

- على الأمم المتحدة ووكالة الطاقة الذرية أن تشجبا هذه الاعتداءات.

- الولايات المتحدة هي التي خانت الدبلوماسية والمفاوضات، ومن غير المنطقي الآن الطلب من إيران ضبط النفس.

- هم (الولايات المتحدة) أثبتوا أنهم ليسوا رجال دبلوماسية.. وأثبتت أنها لا تحترم الأمم المتحدة والقانون الدولي ولا أية قوانين دولية فيما يتعلق بإدارة وتحديات العالم.

- لم يكن هناك أي خط أحمر لم يتجاوزوه.. والخط الأحمر الأكبر تجاوزوه أمس من خلال مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

- لم تقصف فقط منشآت إيران بل أيضاً قانون منع انتشار الأسلحة النووية والقانون الدولي.

- إيران لم تقترف أي خطأ.. ولا نفهم لماذا تعرضت إيران للهجوم، في ظل اتهامات خاطئة بخصوص برنامجها النووي.

- على المجتمع الدولي الرد على تهديد ترامب.