الصحة الإسرائيلية: 2835 مصابا منذ بدء عملية "الأسد الصاعد"

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ بدء عملية "الأسد الصاعد" ضد إيران إلى 2835.



ووفق التحديث الأخير، فقد تم تسجيل 86 إصابة جديدة خلال الفترة من مساء السبت 21 يونيو الساعة 6:00 حتى صباح الأحد الساعة 9:30، تضمنت حالتين متوسطتي الخطورة، و77 إصابة طفيفة، إلى جانب أربع حالات هلع، وثلاثة أشخاص لا تزال حالتهم قيد التقييم الطبي.

وأشار التقرير إلى أن مجمل الحالات منذ بداية العملية توزعت على النحو التالي: 23 إصابة خطيرة، و107 متوسطة، و2555 إصابة طفيفة، بالإضافة إلى 119 حالة هلع و28 حالة لم تُحدد بعد.

وبحسب وزارة الصحة، لا يزال 90 مصابًا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، بينما يعالج 93 آخرون داخل أقسام الطوارئ.

هذا وشنت إسرائيل فجر الـ13 من يونيو عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بتطوير برنامج نووي عسكري سري قالت إنه اقترب من "نقطة اللاعودة".

واستهدفت الغارات الجوية وهجمات الفرق الخاصة مواقع نووية، وقادة عسكريين، وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية، ومنظومات دفاع جوي، وصواريخ أرض-أرض.

ومن جانبها، نفت إيران وجود أي طابع عسكري لبرنامجها النووي، وردّت بإطلاق صواريخ وهجمات باستخدام طائرات مسيّرة هجومية، مستهدفة ما وصفتها بأهداف عسكرية وصناعية-عسكرية إسرائيلية في طهران.