  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب في خطاب للأمة بعد قصف المنشآت النووية: على إيران صنع السلام .. الهجمات المستقبلية أكبر بكثير

الأحد 22 يونيو 2025 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب في خطاب للأمة بعد قصف المنشآت النووية: على إيران صنع السلام .. الهجمات المستقبلية أكبر بكثير



واشنطن/سما/

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بشن هجمات "أكثر قسوة واتساعا" إذا لم تستجب للدعوات إلى السلام، وذلك بعد تنفيذ ضربات عسكرية استهدفت منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.


وفي خطاب وجهه إلى الشعب الأميركي والعالم فجر الأحد، قال ترامب إن "الهدف من الضربات هو تدمير قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم ومنع أي تهديد نووي مستقبلي"، مؤكدا أن "المنشآت النووية الإيرانية الثلاث تم تدميرها بالكامل"، وفق تعبيره.

ووصف ترامب العملية بأنها "نجاح عسكري رائع ورسالة رادعة لطهران"، وأضاف: "على إيران الآن أن تصنع السلام، وإلا فإن الضربات المقبلة ستكون أكبر بكثير وأكثر دقة"، مشيرا إلى أن "أهداف الليلة كانت من الأصعب، لكن هناك المزيد إذا تطلّب الأمر".

وأكد ترامب أن الهدف الأساسي للعملية هو "منع امتلاك إيران لأي قدرة تهدد الأمن العالمي"، مشددًا على أن "الولايات المتحدة ما زالت تملك قائمة بأهداف أخرى جاهزة، وأن إيران تواجه خيارين: السلام أو المأساة".

كما أعلن ترمب أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا لعرض تفاصيل العملية العسكرية ونتائجها.

جاءت تصريحات ترمب بعد تعرض منشآت نووية إيرانية رئيسية لهجمات أمريكية،. وتعد فوردو ونطنز وأصفهان من المواقع المحورية في البنية التحتية النووية الإيرانية، وتخضع أجزاء منها لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وانهيار المحادثات الأخيرة في جنيف بين إيران والدول الأوروبية بشأن مستقبل البرنامج النووي.

كما تأتي في ظل ضربات عسكرية متبادلة بين إيران وإسرائيل.

ولم يصدر حتى الآن رد رسمي من الحكومة الإيرانية على تصريحات ترامب أو تفاصيل الهجوم، فيما ينتظر أن تثير العملية تداعيات إقليمية ودولية واسعة النطاق.

الأكثر قراءة اليوم

"إيران غيرت سياستها الصاروخية".. مسؤول إيراني يكشف استراتيجية بلاده الجديدة في قصف "إٍسرائيل"

“عقل ترامب” السابق يحذر الرئيس الأمريكي ويهاجم نتنياهو: بحق الجحيم ..من أنت؟

ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران

كتائب "القسام" توجه رسالة للحوثيين

بوتين: سبب عدم دعمنا العسكري لإيران هو علاقتنا الوثيقة باسرائيل ..

وفد من حماس يصل إلى مصر لبحث صفقة تبادل أسرى

خامنئي يستبعد نجله مجتبى.. من يخلف المرشد الإيراني في حال استهدافه؟

الأخبار الرئيسية

حماس تبحث في القاهرة جداول التهدئة.. والحديث عن تطورات بقبول المقترح الجديد يرتفع

20250622085512afpp-afp_63ba6tp.h-730x438

نيويورك تايمز: ترامب بدا منتصراً بعد الهجمات.. لكنه فتح الباب أمام المجهول مع إيران

20250622085623reup-2025-06-22t085437z_591712597_rc2k7fa01diy_rtrmadp_3_iran-nuclear-israel-missiles.h-730x438

"إسرائيل" تتمنى على واشنطن استكمال ضرباتها في إيران لمنع التورط في حرب استنزاف

3-60-730x438

واشنطن بوست: نتنياهو جر أمريكا بالفعل إلى حرب إيران وعلى ترامب منعه من إملاء شروط استكمالها

وزير الدفاع الأميركي: “دمّرنا البرنامج النووي الإيراني” والعملية “لم تستهدف القوات الإيرانية ولا الشعب الإيراني”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية