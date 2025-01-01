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الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعا عسكريا لقوة "الرضوان" في جنوب لبنان - سما الإخبارية

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الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعا عسكريا لقوة "الرضوان" في جنوب لبنان

السبت 21 يونيو 2025 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعا عسكريا لقوة "الرضوان" في جنوب لبنان



بيروت/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أن بحريته استهدفت الليلة الماضية موقعا لقوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" بمنطقة الناقورة في جنوب لبنان.

 

وقال الجيش في بيان إن استهداف الموقع تم بناء على "معلومات استخبارية وفرتها قيادة المنطقة الشمالية وسلاح البحرية الإسرائيلي، جمعت، من بين مصادر أخرى، بعد استجواب عنصر من حزب الله من قبل الوحدة 504 قبل عدة أسابيع".

وذكر البيان أن "الموقع كان يستخدم من قبل قوة الرضوان في إطار التحضير لهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين"، معتبرا أن "ذلك يمثل انتهاكا واضحا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان".

وأكد أن "القوات الإسرائيلية أنها ستواصل عملياتها لإزالة كافة التهديدات التي تستهدف أمن دولة إسرائيل".

هذا وأفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت غرفة معدة كمحل لبيع الأسماك (مسمكة) تقع في محيط ميناء الناقورة ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة في الغرفة ومحتوياتها.

وذكرت مصادر محلية أن الغارة لم تسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين، لكنها تسببت بحالة من الذعر في المنطقة، نظرا لقرب الموقع المستهدف من تجمعات سكانية ومرافق اقتصادية حيوية.

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