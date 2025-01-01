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عراقجي: من الواضح أن الرئيس الأمريكي هو من يقود هذه الحرب ضدنا

السبت 21 يونيو 2025 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
عراقجي: من الواضح أن الرئيس الأمريكي هو من يقود هذه الحرب ضدنا



بغداد/سما/

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من يقود الحرب على إيران في ظل الهجمات الإسرائيلية على بلاده المستمرة منذ 13 يونيو الجاري.


وقال عراقجي، في تصريحات لوسائل إعلام على هامش اجتماع وزراء خارجية "منظمة التعاون الإسلامي" المنعقد في مدينة إسطنبول بتركيا: "الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل بالاعتداء علينا، وخانت مسار المحادثات التي كنا على وشك عقد جولتها السادسة".


وأضاف: "من الواضح بأنّ الرئيس الأمريكي يقود هذه الحرب ضدنا".

وأشار وزير الخارجية إلى أنه "يمكن للدبلوماسية أن تنجح الآن كما نجحت سابقا في الملف النووي"، في إشارة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني والذي أعلن الرئيس ترامب خروج بلاده منه خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وأضاف عراقجي: "بلادنا تدافع عن نفسها من اعتداء غير قانوني وغير مشروع.. ولا يمكن إجراء محادثات جديدة، في ظلّ استمرار الهجمات والاعتداءات على بلادنا".

واختتم وزير الخارجية: "لنا الحقّ الكامل بالدفاع عن أنفسنا، والردّ على الهجمات التي تستهدفنا".

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