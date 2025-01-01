بوتين: لا دليل على سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية وأحذر من كارثة بعد الهجمات الإسرائيلية

موسكو/وكالات/

نقلت وكالة "نوفوستي" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأكيده أن روسيا أبلغت إسرائيل مرارًا بعدم وجود أي دليل على نية إيران امتلاك أسلحة نووية.

وفي تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز عربية" حول الملف النووي الإيراني، قال بوتين إنه إذا كانت لدى إسرائيل أي "هواجس" بهذا الشأن، فلا بد من معالجتها، مشيرًا إلى وجود "بعض التفاصيل التي من الممكن ومن اللازم التوصل لاتفاق بشأنها".

وشدد بوتين على أنه ليس لدى روسيا ولا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي أدلة تثبت أن إيران تريد أو تسعى للحصول على أسلحة نووية. وأضاف: "نعتقد أن لإيران الحق باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ومستعدون لتقديم الدعم اللازم بهذا المجال".

وكان سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قد صرح الأربعاء الماضي بأن بلاده تطالب الولايات المتحدة بعدم توجيه ضربات لإيران، محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى زعزعة خطيرة لاستقرار الشرق الأوسط.

وأكدت روسيا أن الغارات الإسرائيلية على إيران، التي بدأها الاحتلال فجر الجمعة، تثير "مخاطر حقيقية لوقوع كارثة نووية". وتأتي هذه التصريحات بعد أن شنت إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، هجومًا واسعًا على إيران فجر الجمعة الماضي، أطلقت عليه اسم "الأسد الصاعد". وخلال هذا الهجوم، قصفت إسرائيل منشآت نووية وعسكرية في مناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين، كما استهدفت مقار مدنية وسيادية بما في ذلك مبنى التلفزيون الرسمي.