الأمم المتحدة: إسرائيل تمنع دخول شحنات الوقود إلى غزة منذ 16 أسبوعا

نيويورك/وكالات/

أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك بأن إسرائيل تمنع دخول شحنات الوقود إلى قطاع غزة منذ 16 أسبوعا.

ولفت دوغاريك إلى أن مسؤولي المنظمة الدولية تمكنوا من استعادة كمية من الوقود كانت موجوة بالفعل في قطاع غزة من محطة التحرير في رفح يوم الأربعاء.

وأضاف المتحدث نفسه أنه تم تسليم كمية محدودة من هذا الوقود يوم الخميس إلى مرافق عامة في جنوب قطاع غزة، مما سمح باستمرار عمليات محطات تحلية المياه وخدمات شاحنات لتوزيع المياه ومحطات ضخ الصرف الصحي.

وأشار دوغاريك إلى أنه تم إرسال الوقود أيضا إلى شمال قطاع غزة يوم الجمعة إلا أن "عدم استقرار الوقود ونقص الوقود يتسبب في تقييد العمليات ويؤدي إلى تراجع عدد ساعات العمل والقدرة على العمل".

وذكر أن مسؤولي الإغاثة الإنسانية بالأمم المتحدة يقولون أيضا إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمر إخلاء جديدا لاثنين من الأحياء توجد بهما مئات العائلات في محافظة غزة، بزعم إطلاق صواريخ فلسطينية من تلك المنطقة.