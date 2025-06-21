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إيران تعتقل 22 شخصا في مدينة قم بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

السبت 21 يونيو 2025 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعتقل 22 شخصا في مدينة قم بتهمة التجسس لصالح إسرائيل



طهران / وكالات /

أعلنت شرطة محافظة "قم" الإيرانية، اليوم السبت، اعتقال 22 شخصا بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل" منذ بدء الحرب الإسرائيلية على إيران.

وأفادت وكالة فارس للأنباء، نقلا عن رئيس استخبارات الشرطة في المحافظة الواقعة في وسط إيران أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 13 حزيران/يونيو تم "التعرف على 22 شخصا واعتقالهم لاتهامهم بالارتباط بأجهزة التجسس التابعة لاسرائيل وبلبلة الرأي العام".

وفي قضية مماثلة، قبل أسبوع ونصف، كانت قد أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، عن اعتقال فتى إسرائيلي يبلغ من العمر 13 عامًا ونصف، من سكان تل أبيب، بزعم تنفيذه مهامًا لصالح جهات إيرانية، وذلك وفق ما ورد في بيان مشترك.

وشهدت الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الملفات التي فتحتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ضد مشتبهين بالتجسس لصالح إيران، مقابل مبالغ مالية، في ظل الحرب المتواصلة على غزة.

ووصلت بعض هذه الملفات إلى مراحل التقاضي، حيث صدرت إدانات وأحكام قضائية بحق عدد من المتورطين، وفق ما أعلنته السلطات الأمنية.

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