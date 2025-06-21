الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في فلسطين

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم السبت، حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا بوجه عام، ولطيفا في معظم المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويوم غد الأحد، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما بعد غد الاثنين، يكون الجو حارا نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً

أما يوم الثلاثاء المقبل، فإنه يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية، خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، من الساعة 11 صباحاً إلى 4 عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.