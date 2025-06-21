  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة

السبت 21 يونيو 2025 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة



غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٩٦ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.
وحسب مصادر طبية فقد ارتقى ٨٤ شهيد منذ فجر الجمعة بينهم عدد كبير من منتظري المساعدات وسط وجنوب قطاع غزة.
وسط القطاع
وسجلت المنطقة الوسطى من القطاع العدد الأكبر من الشهداء خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بينهم ٢٥ شهيدا و١٢٠ جريحا قرب مركز المساعدات الأمريكية في محور نتساريم شمال مخيم النصيرات و ١١ شهيدا من عائلة عياش غرب دير البلح.

كما استشهد اثنين من المواطنين بقصف اسرائيلي على منزل لعائلة العديني شرق دير البلح وسط القطاع.
وانتشلت فرق الدفاع المدني رفات شهيد مجهول الهوية من محور نتساريم بعد تنسيق منظمات دولية.
وصباح اليوم اصيب عدد من المواطنين قرب مراكز المساعدات الأمريكية وسط القطاع.
غزة والشمال
وواصلت المدفعية الاسرائيلية قصفها لاحياء مدينة غزة حيث لم تتوقف الانفجارات والقصف طوال ساعات الليل وتركز على الأحياء الشرقية والجنوبية من المدينة.
وادّت الغارات على مدينة غزة إلى استشهاد ٢٥ مواطن في مختلف أنحاء المدينة.
وارتقى سبعة شهداء مساء الحمعة بقصف استهدف مجموعة من المواطنين في محيط مقبرة الشيخ رضوان. ثلاثة منهم من عائلة اليازجي.
كما استشهد ثلاثة مواطنين من عائلة الشرافي بحي التفاح وسبعة قرب دوار العيون بحي النصر.
وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أحزمة نارية تجاه المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمالي قطاع غزة.
جنوب قطاع
وفجر اليوم اصيب عدد من المواطنين بقصف في محيط مشفى ناصر بخان يونس .
ووصلت شظايا الصواريخ إلى المشفى دون اصابات فيه.
وخلال ٢٤ ساعة ارتقى ٢٢ شهيد في جنوب القطاع ١١ منهم خلال محاولة تلقي المساعدات شمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع.
كما استشهد خمسة مواطنين في غارات متفرقة وأربعة شهداء متأثرين بجراحهم وانتشال جثماني شهيدين.
وفي سياق متصل وصل مشافي قطاع غزة ٦١ شهيد بينهم ٦ شهداء انتشال ، و ٣٩٧ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٥٧٦٧ شهيد و ١٣٠٤٩٧ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.
وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٥٤٧٠ شهيد ١٨٤٠٠ اصابة).

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة امريكية : تكلفة خيالية تتكبدها إسرائيل لاعتراض صاروخ إيراني واحد

مسؤول أمني إسرائيلي سابق للقناة 12 : الصواريخ الإيرانية تستهدف منشآت عسكرية وحيوية في معظمها..

باحث إسرائيلي: ترمب متردد.. وولي العهد السعودي يؤثر على قراره الأخير

هآرتس: ليتذكر شعب إسرائيل أن حياته عسل مقارنة بسارة نتنياهو وابنها الذي أجل زواجه بسببايران

بلومبرغ: إيران استطاعت الولوج إلى كاميرات المنازل والتجسس داخل إسرائيل

سموتريتش: على العالم والخليج العربي الدفع لنا مقابل "عملنا القذر" في إيران (شاهد)

كمين للقسام شرق خان يونس يوقع ضابطا وجنديا إسرائيليين قتلى (فيديو)

الأخبار الرئيسية

نيويورك تايمز: قرار ترامب بشأن "ضرب إيران" يضع إسرائيل في مأزق استراتيجي ويستنزف قدراتها ..

كاتس: اغتلنا قائد فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس الإيراني في شقة بقلب طهران

المحكمة العليا الأميركية تسمح برفع دعاوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية والتحرك للمطالبة بتعويضات مالية لضحايا هجمات

photo_2025-06-21_01-27-49

إيران تضرب "إسرائيل" (فيديو)

6855d0a54c59b7345d14c8f6

ترامب: قد أدعم وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل إذا سمحت الظروف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية