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َضربة إيرانية لإسرائيل يوم الجمعة.. حصيلة الأضرار البشرية وتطورات المفاوضات مع أوروبا

السبت 21 يونيو 2025 02:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
َضربة إيرانية لإسرائيل يوم الجمعة.. حصيلة الأضرار البشرية وتطورات المفاوضات مع أوروبا



القدس المحتلة/سما/

قالت خدمات الطوارئ التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" إن ضربة صاروخية إيرانية يوم الجمعة أسفرت عن إصابة 23 شخصا بالجزء الشمالي من إسرائيل، بينما واصل الطرفان تبادل المزيد من الضربات.


وذكرت "نجمة داود الحمراء" أن ثلاثة أصيبوا بجروح خطيرة، من بينهم شخص أصيب بشظايا في الجزء العلوي من جسده.

وقال المسعفون إن اثنين آخرين أصيبا بشظايا في ساقيهما، وتوفيت امرأة إثر نوبة قلبية أثناء الاحتماء.

وأفاد مسؤول عسكري إسرائيلي بأن إيران أطلقت حوالي 20 صاروخا على إسرائيل في الهجوم، الذي جاء في الوقت الذي بدأت فيه جهود دبلوماسية للتفاوض على تسوية للنزاع في جنيف بين وزراء خارجية أوروبيين ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وقبل الاجتماع، قال عراقجي إن بلاده "ليس لديها ما تناقشه" مع الولايات المتحدة طالما واصلت إسرائيل ضرباتها على إيران، لكنها منفتحة على "الحوار" مع الآخرين، وإن لم يكن مفاوضات.

وبعد عدة ساعات من المحادثات، صرح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بأن الأوروبيين "حريصون على مواصلة المناقشات والمفاوضات الجارية مع إيران"، مشيرا إلى أن الأوروبيين أوضحوا في محادثات جنيف أن إيران "لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا".

هذا وبيّن عراقجي أن إيران مهتمة بمواصلة المناقشات قائلا: "إيران مستعدة للنظر في الدبلوماسية مرة أخرى"، متابعا: "أؤكد أن قدرات إيران الدفاعية غير قابلة للتفاوض. (ولكن) أعرب عن استعدادنا للاجتماع مرة أخرى في المستقبل القريب".

وفي وقت سابق من صباح الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربات على 25 هدفا عسكريا ونوويا في إيران. وذكرت قوات الدفاع الإسرائيلية أنه تم استخدام 60 طائرة في الضربات.

في حين أصاب صاروخ أطلقته القوات الإيرانية مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل صباح الجمعة.

وقالت مجموعة "ناشطو حقوق الصحة" ومقرها واشنطن لوكالة "أسوشيتد برس" إن أسبوع الحرب بين إسرائيل وإيران أسفر عن مقتل 657 شخصا على الأقل، بينهم 263 مدنيا، في إيران. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن ما لا يقل عن 24 شخصا في إسرائيل لقوا حتفهم.

ومع تصاعد التوترات مع إيران، واصلت إسرائيل ضرباتها في غزة خلال اليوم الأخير، مع مقتل 42 شخصا على الأقل يوم الجمعة.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إن 23 من القتلى كانوا يبحثون عن مساعدات إنسانية.

ولم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن السكان بالكامل يواجهون خطر المجاعة، خلال 48 ساعة.

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