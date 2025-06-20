ترامب: قدرة "إسرائيل" على تدمير منشآة "فوردو" محدودة وليس لديهم الإمكانات اللازمة

واشنطن/سما/

صرح الرئيس دونالد ترامب أن قدرة إسرائيل على تدمير منشآة "فوردو" النووية الإيرانية محدودة، مؤكدا أن تل أبيب ليس لديها الإمكانات اللازمة.



وقال ترامب: "قدرتهم محدودة للغاية. يمكنهم اختراق جزء صغير، لكنهم لا يستطيعون التوغل عميقا. ليس لديهم هذه القدرة. سنرى ما سيحدث. ربما لن يكون ذلك ضروريا. ربما لن يكون ذلك ضروريا".

ومن جانبها، ذكرت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر عسكري أن إسرائيل تستعد لضرب المنشأة النووية الرئيسية لإيران وتنتظر قرار انضمام واشنطن للحرب.

وبحسب المصدر، فإن إسرائيل قالت إنها ستهاجم منشأة "فوردو" بمفردها إذا لم ترغب الولايات المتحدة في فعل ذلك معها.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن موسكو تجري اتصالات مع الجانب الإيراني بشكل شبه يومي، في ظل استمرار النزاع بين إسرائيل وإيران.

وأكد بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن "من الممكن التوصل إلى حلول مقبولة لكل من إيران وإسرائيل في إطار تسوية النزاع"، مضيفا أن "هناك نقاط تلاق ممكنة لتسوية الصراع بين إيران وإسرائيل".

ومن جانبه، صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن الضربات الإسرائيلية على إيران قد تؤدي إلى كارثة نووية.

وشدد نيبينزيا على أن "روسيا تطالب إسرائيل بالتوقف فوراً عن مهاجمة إيران وخاصة المواقع النووية الخاضعة لحماية الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتابع: "روسيا تعتبر الهجمات الإسرائيلية المكثفة على المنشآت المدنية في إيران أمرا غير مقبول وغير قانوني على الإطلاق من وجهة نظر القانون الدولي".