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شيخ الأزهر يشن هجوما لاذاعا على "إسرائيل" بسبب إيران

السبت 21 يونيو 2025 02:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شيخ الأزهر يشن هجوما لاذاعا على "إسرائيل" بسبب إيران



القاهرة/سما/

شن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، هجوما عنيفا على إسرائيل بسبب هجماتها على إيران، قائلا إن صمت المجتمع الدولي يعد "مشاركة في الجريمة".

ونشر الطيب، على صفحة بمنصة فيسبوك مساء الجمعة، قائلا: "أدين بشدة استمرار عدوان الكيان المحتل على الجمهوريّة الإسلامية الإيرانية، وما يصدر عن هذا الكيان الغاصب المعتدي من اعتداءاتٍ ممنهجة وعربدةٍ متواصلة؛ لجرّ المنطقة إلى حافة الانفجار، وإشعال حرب شاملة لا رابح فيها إلا تجار الدماء والسلاح".


واعتبر الطيب، أن "صمت المجتمع الدولي عن هذا الطغيان وعدم وقفه يُعد شراكة في الجريمة، وليس له ثمار إلا تهديد أمن العالم بأسره، فلا يمكن للحرب أن تخلق سلاما".


ويوم الجمعة الماضية، أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات "العدوان الصهيوني على إيران" مطالبا بوقف "الانتهاكات الصهيونيّة" المتكررة بحق دول المنطقة وشعوبها.

وقال الأزهر في بيانه إن "سياسة الغطرسة التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني تعبر عن أسوأ احتلال عرفه التاريخ الحديث".

ووصف الأزهر "العدوان الإسرائيلي" بأنه "انتهاك سافر لسيادة الدول وتعد صارخ على أحكام القانون الدولي، فضلا عن كونه تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي".

وحذر الأزهر من أن "همجية الاحتلال الصهيوني تنذر بمزيد من اشتعال الأزمات في المنطقة، وتهدد بجرها إلى فوضى إقليمية تقوض استقرارها وتعرض مقدرات شعوبها للخطر".

وشدد على أن "سياسة الغطرسة التي ينتهجها هذا الكيان تعكس سلوكه العدواني ونهجه في نشر الفوضى، وتقويض الأمن والسلم الدوليين، وسعيه لتحويل المنطقة بأكملها إلى ساحة للحروب والصراعات".

وجدد الأزهر دعوته إلى المجتمع الدولي، وكل المؤسسات الأممية، والضمائر الحية في العالم، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، بوقف "الانتهاكات المتكررة لهذا الاحتلال المارق في المنطقة، وضمان احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والعمل الجاد على تجنب التصعيد، حفاظا على أرواح الأبرياء".

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