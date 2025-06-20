  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش الأميركي يعزز قواعده بالشرق الأوسط تحسبا لتصعيد مع إيران

السبت 21 يونيو 2025 02:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الأميركي يعزز قواعده بالشرق الأوسط تحسبا لتصعيد مع إيران



واشنطن/سما/

عزز الجيش الأميركي قواعده في الشرق الأوسط بعدد كبير من طائرات الشحن العسكرية، على وقع الحرب الإسرائيلية المتواصلة على إيران منذ أسبوع.

ووفقًا لبيانات موقع "فلايت رادار" فإن قرابة 20 طائرة شحن عسكرية تابعة للقوات الأميركية أقلعت من مناطق مختلفة في أوروبا وهبطت في قواعد بالشرق الأوسط خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتأتي هذه التحركات لتعزيز القواعد الأميركية في الشرق الأوسط، في ظل الحديث عن احتمالية انضمام واشنطن إلى إسرائيل في شن هجمات على إيران.

وقالت شبكة "سي إن إن" إن القيادة المركزية الأميركية أعادت تمركز طائراتها في منطقة الشرق الأوسط تحسبا لرد إيراني على هجوم أميركي محتمل.

وذكرت الشبكة نقلا عن مسؤولين أميركيين في مجال الدفاع، أن الطائرات الموجودة في قاعدة "العديد" الجوية بقطر نقلت إلى مواقع أخرى لإخلاء المدارج، تحسبا لاحتمال تعرضها لهجمات.

وأكد المسؤولون أنه بعد تحليل صور الأقمار الاصطناعية يظهر إخراج الطائرات الأميركية من القاعدة في وقت مبكر من الأسبوع الجاري لحمايتها من أي هجوم محتمل.

كما غادرت سفن تابعة للبحرية الأميركية ميناء القاعدة في قطر في الفترة نفسها، دون معرفة الموقع الذي نُقلت إليه الطائرات والسفن.

وذكر المسؤولون، إلى جانب مصدر آخر رفض الكشف عن هويته، أن القيادة المركزية أرسلت مسبقا شحنات إضافية من أكياس الدم إلى المنطقة، موضحين أن هذا الإجراء يُعد جزءًا من البروتوكولات المعتادة في حال توقع هجمات ضد القوات الأميركية.

ووصّف المسؤولون هذه الخطوات بأنها "احترازية"، في ظل احتمال أن تستهدف إيران القوات الأميركية إذا شاركت واشنطن في الهجمات الإسرائيلية.

وأعلنت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، الخميس أن الرئيس دونالد ترامب "ما زال يعطي الفرصة للدبلوماسية" بشأن إيران، وسيقرر خلال أسبوعين ما إذا كان سيتخذ إجراء عسكريا ضدها، وأن تأجيل القرار جاء بسبب تزايد احتمال عقد مفاوضات مع طهران.

وقال وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، الثلاثاء إنه أمر "بنشر قدرات إضافية" في منطقة الشرق الأوسط.

ومنذ 13 حزيران/ يونيو تشن إسرائيل بدعم أميركي حربا على إيران استهدفت منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة امريكية : تكلفة خيالية تتكبدها إسرائيل لاعتراض صاروخ إيراني واحد

مسؤول أمني إسرائيلي سابق للقناة 12 : الصواريخ الإيرانية تستهدف منشآت عسكرية وحيوية في معظمها..

هآرتس: ليتذكر شعب إسرائيل أن حياته عسل مقارنة بسارة نتنياهو وابنها الذي أجل زواجه بسببايران

بلومبرغ: إيران استطاعت الولوج إلى كاميرات المنازل والتجسس داخل إسرائيل

باحث إسرائيلي: ترمب متردد.. وولي العهد السعودي يؤثر على قراره الأخير

دمار واسع واستهداف لمؤسسات استراتيجية..ايران تقصف وسط وشمال وجنوب اسرائيل بالصواريخ

سموتريتش: على العالم والخليج العربي الدفع لنا مقابل "عملنا القذر" في إيران (شاهد)

الأخبار الرئيسية

6855d0a54c59b7345d14c8f6

ترامب: قد أدعم وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل إذا سمحت الظروف

685586a24236040e5c707b5c (1)

مع إعلان "إسرائيل" استخدام إيران لصاروخ متعدد الرؤوس الحربية.. إليكم أبرز وأقوى الصواريخ الإيرانية

photo_2025-06-20_19-45-15

عشرات الشهداء في غارات متفرقة بغزة.. واستهداف منتظري المساعدات

photo_2025-06-20_19-40-00

كمين للقسام شرق خان يونس يوقع ضابطا وجنديا إسرائيليين قتلى (فيديو)

685578ff4236040f7b7308eb

الثوري الإيراني: قصفنا في الموجة 17 اليوم مواقع عسكرية إسرائيلية تستهدف غزة ولبنان واليمن وإيران

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية