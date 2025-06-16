عشرات الشهداء في غارات متفرقة بغزة.. واستهداف منتظري المساعدات

غزة/سما/

استشهد الجمعة، 75 فلسطينيا، بغارات جوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق نار بمناطق متفرقة بقطاع غزة، بينهم 25 في مجزرة بحق منتظري المساعدات.

وتأتي الهجمات وسط أوضاع إنسانية كارثية يعيشها القطاع، جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 21 شهرا.

وأفادت مصادر طبية بارتكاب الجيش مجزرة إسرائيلية جديدة بحق فلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات قرب محور "نتساريم" وسط القطاع.

وقالت إن "25 شهيداً وعشرات الجرحى وصلوا مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع فجرا، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي تجمعا لمدنيين في محيط محور نتساريم أثناء انتظارهم للمساعدات الغذائية".

وفي وقت متزامن، قتل الجيش الإسرائيلي 11 فلسطينيا وأصاب آخرون إثر قصف جوي استهدف منزلا مأهولا يعود لعائلة "عياش" في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفق ما أفاد به مصدر طبي في "مستشفى شهداء الأقصى".