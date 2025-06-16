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لقطات تظهر حارس أمن إسرائيلي يمنع شابا فلسطينيا من الاحتماء في الملجأ ويدخل امرأة إسرائيلية (فيديو)

الجمعة 20 يونيو 2025 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
لقطات تظهر حارس أمن إسرائيلي يمنع شابا فلسطينيا من الاحتماء في الملجأ ويدخل امرأة إسرائيلية (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

أظهر مقطع فيديو متداول لحادثة عنصرية جديدة في إسرائيل، حيث أبانت اللقطات منع مواطن من فلسطيني 48 من الدخول إلى الملجأ خلال إطلاق الإنذارات جراء الصواريخ الإيرانية.


وأظهر الفيديو حارسا إسرائيليا يقول لشاب فلسطيني من على مدخل الملجأ: "أنت تبقى هنا، ولن تدخل إلى الملجأ، لن تدخل وستبقى هنا، أو اذهب إلى مكان آخر".

وفي نهاية اللقطات قام الحارس بإدخال امرأة يهودية ويقول متوجها للشاب: "هي تدخل وأنت لا!" فيما لم تنجح كل محاولات الشاب العربي للدخول إلى الملجأ.

وتمت الإشارة إلى أنه في أكثر من حادثة مماثلة، تم منع مواطنين من فلسطينيي 48 من الدخول إلى الملاجئ للاحتماء.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، دوّت صافرات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل عقب إطلاق صواريخ من إيران.

وتداولت وسائل الإعلام مقاطع مصورة تظهر انفجارات عنيفة في عدد من المناطق، بما في ذلك مدينة حيفا، كما نشرت عبر منصات إعلامية مشاهد توثق الأضرار التي خلّفها وصول الصواريخ الإيرانية إلى أهداف داخل إسرائيل.

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