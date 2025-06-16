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أردوغان يندد بفظائع "إسرائيل" في غزة ويهاجم نتنياهو وحكومته

الجمعة 20 يونيو 2025 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يندد بفظائع "إسرائيل" في غزة ويهاجم نتنياهو وحكومته



أنقرة/سما/

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهامات قوية لإسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو، محذرا من تداعيات خطيرة للهجمات على إيران.


كما دعا الرئيس التركي إلى فرض ضغوط دولية لوقف التصعيد.

وكشف أردوغان أن إسرائيل نفذت "أكثر من 700 هجوم على المستشفيات والطواقم الطبية في غزة"، مؤكدا أن "أكثر من 1000 من الكوادر الطبية قتلوا، وعدد كبير من الأطباء تم اعتقالهم"، بينما "مات مرضى بسبب نقص العلاج أو قصف المستشفيات".

ووصف أردوغان هذه الأفعال بأنها "جرائم ضد الإنسانية"، معتبرا أن "العالم الذي يتغنى بحقوق الإنسان يشارك في الجريمة بصمته"، وأن "حكومة نتنياهو وشركاءها سيُسجلون في التاريخ بالعار، كما حدث مع هتلر".


كم جهته، حذر الرئيس التركي من أن "الهجمات على إيران قد تصل إلى نقطة اللاعودة"، داعيا "القوى المؤثرة إلى الضغط على إسرائيل وعدم الانجراف خلف ألاعيب نتنياهو"، مؤكدا أن "تركيا ستدعم كل الجهود لوقف إطلاق النار".


وفي النهاية، أعلن الرئيس التركي رفض بلاده "الخضوع للوبي الصهيوني الذي يمارس سياسات الترهيب"، مؤكدا أن أنقرة "تسعى للسلام والعدل والدبلوماسية"، واختتم تصريحاته بشعار "تحيا فلسطين الحرة". كما كشف عن "إرسال مساعدات إنسانية كبيرة لغزة"، ووعد بأن "تركيا ستظل إلى جانب الفلسطينيين حتى تحقيق السلام في كل أراضيهم"

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