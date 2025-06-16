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الحرس الثوري: الموجة الأخيرة تتضمن صواريخ بعيدة المدى وثقيلة ومسيّرات

الجمعة 20 يونيو 2025 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري: الموجة الأخيرة تتضمن صواريخ بعيدة المدى وثقيلة ومسيّرات



طهران/سما/

أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة السابعة عشرة من الصواريخ على إسرائيل في عملية "الوعد الصادق 3"، وأنه استخدم صواريخ بعيدة المدى وثقيلة ومسيّرات.

وجاء في بيان الحرس الثوري عقب قصف مناطق واسعة في إسرائيل وتسجيل سقوط وانفجارات: "نفذنا الموجة الـ17 الموجهة ضد الأهداف العسكرية والصناعات العسكرية ومراكز قيادة الكيان الإسرائيلي".


وأضاف: "هذه العمليات تتم باستخدام صواريخ بعيدة المدى وفائقة الوزن وطائرات مسيّرة هجومية وانتحارية".

وقال "الحرس الثوري": "فلينتظر العالم مفاجآتنا.. دفاعنا المقدس سينتصر بدعم الشعب".

إلى ذلك، ذكرت وكالة أنباء "نور نيوز" الإيرانية أن الحرس الثوري الإيراني استهدف مقر البث الميداني للقناة 14 في حيفا بصواريخ سجيل 3 بعد إنذار مسبق.

وقبل قليل، شهدت كافة المناطق في إسرائيل دوي لصافرات الإنذار بعد رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

وانتشرت عبر وسائل الإعلام مقاطع مصورة لانفجارات ضخمة في عدة مناطق ومنها في مدينة حيفا، وتداولت منصات إعلامية أيضا مشاهد للأضرار في أعقاب وصول الصواريخ الإيرانية إلى أهدافها في إسرائيل.

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