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غروسي يأمل ألا تستخدم واشنطن "قنابل التحصينات" ضد موقع فوردو الإيراني

الجمعة 20 يونيو 2025 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
غروسي يأمل ألا تستخدم واشنطن "قنابل التحصينات" ضد موقع فوردو الإيراني



جنيف/سما/

أعرب رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أمله في ألا تلجأ واشنطن إلى استخدام قنابل اختراق التحصينات ضد موقع تخصيب اليورانيوم في فوردو الإيرانية.


وقال غروسي في مقابلة مع قناة CNN: "آمل ألا يحدث هذا.. آمل أن نتمكن من العودة إلى الحل الدبلوماسي. ففي النهاية يمكنك تدمير المنشآت، لكنك لا تستطيع تدمير المعرفة أو التقدم التكنولوجي الذي تحققه الدولة. ما زلنا نعتقد أن من المهم إيجاد طريقة للعودة إلى طاولة المفاوضات.. لا حاجة لقنابل القبو أو ما شابهها".

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد نقلت عن مصادر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اقترح على البنتاغون تنفيذ ضربات على إيران فقط إذا كانت قنابل القبو قادرة على تدمير منشأة فوردو بشكل مؤكد.

إلا أن مصادر في البنتاغون أعربت عن شكوكها في قدرة هذه القنابل على الوصول إلى الأهداف بسبب العمق الكبير للمنشآت الإيرانية تحت الأرض.

وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تدرس خياراً بديلاً يتمثل في "تليين التربة" بقنابل تقليدية أولاً، ثم استخدام أسلحة نووية تكتيكية من قاذفات B2. ومع ذلك، نفت التقارير أن ترامب قد طرح أو نظر في استخدام الأسلحة النووية التكتيكية ضد إيران.

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