إنذارات إسرائيلية بالإخلاء الفوري لسكان مناطق بمدينة غزة

القدس المحتلة/سما/

وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء الفوري إلى سكان مناطق متفرقة بمدينة غزة "لتدمير قدرات عسكرية للمنظمات المسلحة في المنطقة".



وجاء في بيان المتحدث الإسرائيلي: "إلى كل المتواجدين في منطقة مدينة غزة وتحديدا البلدة القديمة وحي التفاح في البلوكات 606, 607, 719, 720، جيش الدفاع يعمل بقوة شديدة جداً لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية في المنطقة وسيهاجم كل موقع يتم استخدامه لإطلاق قذائف صاروخية".



إنذارات بإخلاء فوري للساكنين في مناطق بمدينة غزة / الجيش الإسرائيلي

وأضاف: "من أجل أمانكم، أخلوا فورا غربا إلى المآوي المعروفة في مدينة غزة ولا تعودوا إلى مناطق القتال الخطيرة".

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن "المنظمات الإرهابية تواصل جلب الكارثة عليكم - أخلوا فوراً".