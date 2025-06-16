  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إنذارات إسرائيلية بالإخلاء الفوري لسكان مناطق بمدينة غزة

الجمعة 20 يونيو 2025 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنذارات إسرائيلية بالإخلاء الفوري لسكان مناطق بمدينة غزة



القدس المحتلة/سما/

وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء الفوري إلى سكان مناطق متفرقة بمدينة غزة "لتدمير قدرات عسكرية للمنظمات المسلحة في المنطقة".


وجاء في بيان المتحدث الإسرائيلي: "إلى كل المتواجدين في منطقة مدينة غزة وتحديدا البلدة القديمة وحي التفاح في البلوكات 606, 607, 719, 720، جيش الدفاع يعمل بقوة شديدة جداً لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية في المنطقة وسيهاجم كل موقع يتم استخدامه لإطلاق قذائف صاروخية".


إنذارات بإخلاء فوري للساكنين في مناطق بمدينة غزة / الجيش الإسرائيلي
وأضاف: "من أجل أمانكم، أخلوا فورا غربا إلى المآوي المعروفة في مدينة غزة ولا تعودوا إلى مناطق القتال الخطيرة".

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن "المنظمات الإرهابية تواصل جلب الكارثة عليكم - أخلوا فوراً".

الأكثر قراءة اليوم

قطر : سحب عشرات الطائرات العسكرية من قاعدة “العيديد” ألامريكية كإجراء احترازي ودعوة الموظفين بتوخي الحذر الشديد

رضائي: لم نستخدم ورقتي النفط ومضيق هرمز ولم نلجأ لأصدقائنا بعد ولم نستخدم التقنيات الصاروخية الحديثة وسنكشف عنها قريبا

البيت الأبيض: إيران قادرة على صنع قنبلة نووية “خلال أسبوعين” إذا ما أعطى خامنئي أمرا بذلك

صحيفة امريكية : تكلفة خيالية تتكبدها إسرائيل لاعتراض صاروخ إيراني واحد

مسؤول أمني إسرائيلي سابق للقناة 12 : الصواريخ الإيرانية تستهدف منشآت عسكرية وحيوية في معظمها..

هآرتس: ليتذكر شعب إسرائيل أن حياته عسل مقارنة بسارة نتنياهو وابنها الذي أجل زواجه بسببايران

بلومبرغ: إيران استطاعت الولوج إلى كاميرات المنازل والتجسس داخل إسرائيل

الأخبار الرئيسية

685578ff4236040f7b7308eb

الثوري الإيراني: قصفنا في الموجة 17 اليوم مواقع عسكرية إسرائيلية تستهدف غزة ولبنان واليمن وإيران

20250616145048reup-2025-06-16t144830z_986815487_rc2q3faora1j_rtrmadp_3_iran-nuclear.h-730x438

نيويورك تايمز: ترامب منح نفسه أسبوعين لاتخاذ قرار.. هل هذه خدعة جديدة لإيران مثل مسرحية المفاوضات؟

"زامير" : على البلاد الاستعداد “لأيام صعبة وحملة طويلة” في الحرب مع إيران

20250619174703reup-2025-06-19t174449z_879976235_rc255fabmz54_rtrmadp_3_iran-nuclear-contamination-risks.h-730x438

باحث إسرائيلي: ترمب متردد.. وولي العهد السعودي يؤثر على قراره الأخير

20250618200803reup-2025-06-18t200605z_178220946_rc275farsfw1_rtrmadp_3_iran-nuclear.h-730x438

نيويورك بوست: ترامب تحفّظ على مهاجمة إيران خشية السيناريو الليبي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية