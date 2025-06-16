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تقرير بريطاني: التفوق الجوي الإسرائيلي يهيمن.. لكن المعادلة قد تتغير لصالح إيران

الجمعة 20 يونيو 2025 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير بريطاني: التفوق الجوي الإسرائيلي يهيمن.. لكن المعادلة قد تتغير لصالح إيران



لندن/سما/

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران سلط الضوء على نقاط ضعف عسكرية لدى إيران، رغم أن بعض التقديرات تشير إلى أن الحرب قد تصب في صالحها.


وأوضحت الصحيفة أن الضربات الإسرائيلية واسعة النطاق ألحقت أضرارا كبيرة بالقدرات العسكرية الإيرانية، لا سيما في منظومات الدفاع الجوي، حيث تدعي إسرائيل تعطيل ما يقارب ثلث هذه المنظومات قبل التصعيد العسكري.

وردت إيران بإطلاق أكثر من 400 صاروخ باليستي، لكن حدة هذه الهجمات تراجعت بعد الموجة الأولى، مما يعكس محدودية قدرتها على الحفاظ على حملة صاروخية مكثفة لفترة طويلة.

وبحسب "الغارديان"، يبرز التفوق الجوي الإسرائيلي كعامل حاسم في هذا الصراع، حيث تمكنت طائراتها من استهداف مواقع عسكرية إيرانية بعمق مع تجنب العقاب تقريبًا، إلى جانب نجاحها في عمليات اغتيال دقيقة استهدفت قادة وعلماء إيرانيين بارزين.

ورغم اختراق بعض الصواريخ الإيرانية للدفاعات الإسرائيلية وإلحاقها خسائر مدنية، فإنها لم تؤثر بشكل جوهري على المنشآت العسكرية أو الصناعية الإسرائيلية، باستثناء هجوم واحد استهدف مصفاة نفط.

وبحسب "الغارديان"، تعاني إسرائيل من مخاوف تتعلق بنضوب مخزونها من صواريخ الاعتراض، إلا أن هيمنتها الجوية المستمرة، مقترنة بفشل إيران في تحقيق إنجازات استراتيجية ضد أهداف مدنية أو عسكرية حيوية، تشير إلى أن كفة الصراع تميل حاليا لصالح تل أبيب.

مع ذلك، قد يتغير هذا الوضع إذا تمكنت إيران من تعزيز فعالية ضرباتها الصاروخية بشكل كبير في المراحل المقبلة، بحسب الصحيفة البريطانية.

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