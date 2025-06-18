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أردوغان يحذر أوروبا من أن الضربات الإسرائيلية على إيران قد تؤدي إلى موجة هجرة مع احتمال تسرب نووي

الجمعة 20 يونيو 2025 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يحذر أوروبا من أن الضربات الإسرائيلية على إيران قد تؤدي إلى موجة هجرة مع احتمال تسرب نووي



أنقرة/سما/

 حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، من أن الضربات الإسرائيلية على إيران قد تؤدي إلى موجة هجرة تؤثر على أوروبا والمنطقة.

ونقل عنه مكتبه قوله، في مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن “دوامة العنف الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية قد تؤذي المنطقة وأوروبا من ناحية الهجرة مع احتمال تسرب نووي”.

وقال إن الحل للخلافات النووية مع إيران هو “من خلال المفاوضات“، مضيفاً أن العنف “رفع التهديد على الأمن الإقليمي إلى أعلى مستوى”، وأن تركيا “تبذل جهوداً لإنهاء النزاع”.

رغم تصاعد المواجهة، قال مصدر في وزارة الدفاع التركية، الخميس، إنه لم تُسجل “زيادة” في أعداد القادمين من إيران.

ولم تنشر السلطات التركية أي أرقام في هذا الصدد.

وأفاد مراسلو فرانس برس في معبر كابيكوي الحدودي الرئيسي، قرب مدينة فان بشرق تركيا، بمشاهدة عدة مئات من الأشخاص يعبرون في الاتجاهين، فيما قال مسؤول في الجمارك إن الأعداد “ليست غير طبيعية”.

خلال زيارة إلى الحدود، الأربعاء، أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر “تشديد التدابير الأمنية على حدودنا”.

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