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أمريكا تفرض عقوبات لاستهداف مزودي صناعة الدفاع الإيرانية بمعدات حساسة

الجمعة 20 يونيو 2025 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا تفرض عقوبات لاستهداف مزودي صناعة الدفاع الإيرانية بمعدات حساسة



واشنطن/سما/

 قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب اليوم الجمعة إنها أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران شملت ثمانية كيانات وسفينة وشخصا بسبب دورهم المزعوم في توفير معدات حساسة لصناعة الدفاع الإيرانية.


وذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت “لا تزال الولايات المتحدة عازمة على عرقلة أي جهد تقوم به إيران لشراء التكنولوجيا والمكونات والآلات الحساسة ذات الاستخدام المزدوج التي تدعم صواريخ النظام الباليستية والطائرات المسيرة وبرامج الأسلحة”.


وأضاف في بيان للإعلان عن هذا الإجراء “ستواصل وزارة الخزانة إضعاف قدرة إيران على إنتاج ونشر هذه الأسلحة الفتاكة التي تهدد الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي”.


وجاء في البيان أن بين هذه الكيانات شركتي شحن مقرهما هونغ كونغ، هما يونيكو للشحن وأثينا للشحن المحدودتان.


وأظهر بيان آخر أن وزارة الخزانة فرضت اليوم الجمعة أيضا عقوبات متعلقة بمكافحة الإرهاب تستهدف الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن بسبب مزاعم تتعلق بتجارة النفط وشحنه بشكل غير مشروع.


وأضافت الوزارة أن هذه العقوبات تستهدف أربعة أفراد و12 كيانا وسفينتين بسبب استيراد النفط وسلع غير مشروعة أخرى لدعم الحوثيين.
(رويترز)

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