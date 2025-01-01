نتنياهو يكشف : إيران تمتلك 28 ألف صاروخ وتحاول تطوير قنابل نووية

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بنيامين نتنياهو ان النظام الإيراني إرهابي ولا ينبغي له أن يمتلك سلاحا نوويا.

وقال ان ترامب قائد عظيم ونشكره على مساعدتنا.

واضاف "نستهدف فقط المنشآت النووية والعسكرية في أيران وهم يستهدفون المدنيين".

وأكدا ان إيران تمتلك 28 ألف صاروخ وتحاول تطوير قنابل نووية.

واكد "هدفنا تدمير برنامج إيران النووي ولدينا القدرات اللازمة".

وكان نتنياهو والعديد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين قد زعموا منذ بداية الحرب بان ايران تمتلك اربعةالاف صاروخ فقط.