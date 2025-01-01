  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يكشف : إيران تمتلك 28 ألف صاروخ وتحاول تطوير قنابل نووية

الجمعة 20 يونيو 2025 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يكشف : إيران تمتلك 28 ألف صاروخ وتحاول تطوير قنابل نووية



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بنيامين نتنياهو ان النظام الإيراني إرهابي ولا ينبغي له أن يمتلك سلاحا نوويا.

وقال ان ترامب قائد عظيم ونشكره على مساعدتنا.

واضاف "نستهدف فقط المنشآت النووية والعسكرية في أيران وهم يستهدفون المدنيين". 

وأكدا ان إيران تمتلك 28 ألف صاروخ وتحاول تطوير قنابل نووية.

واكد "هدفنا تدمير برنامج إيران النووي ولدينا القدرات اللازمة".

وكان نتنياهو والعديد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين قد زعموا منذ بداية الحرب بان ايران تمتلك اربعةالاف صاروخ فقط.

الأكثر قراءة اليوم

قطر : سحب عشرات الطائرات العسكرية من قاعدة “العيديد” ألامريكية كإجراء احترازي ودعوة الموظفين بتوخي الحذر الشديد

رضائي: لم نستخدم ورقتي النفط ومضيق هرمز ولم نلجأ لأصدقائنا بعد ولم نستخدم التقنيات الصاروخية الحديثة وسنكشف عنها قريبا

البيت الأبيض: إيران قادرة على صنع قنبلة نووية “خلال أسبوعين” إذا ما أعطى خامنئي أمرا بذلك

صحيفة امريكية : تكلفة خيالية تتكبدها إسرائيل لاعتراض صاروخ إيراني واحد

نتنياهو: بن غوريون قرر إقامة الدولة وأنا قررت الحفاظ عليها

هآرتس: ليتذكر شعب إسرائيل أن حياته عسل مقارنة بسارة نتنياهو وابنها الذي أجل زواجه بسببايران

مسؤول أمني إسرائيلي سابق للقناة 12 : الصواريخ الإيرانية تستهدف منشآت عسكرية وحيوية في معظمها..

الأخبار الرئيسية

إسرائيل: الصاروخ الإيراني الجديد يعكس تحولا تكتيكيا أطلق لحظة انفجاره 26 صاروخا فرعيا صغيرا ..

a90667f8-b8d0-43df-ae23-0a7e4639a209

إسرائيل تطالب دول الخليج تحمّل تكاليف حربها ضد إيران ..

d6252ede-d3dd-4dd8-a39c-98a3e50e247e

دمار واسع واستهداف لمؤسسات استراتيجية..ايران تقصف وسط وشمال وجنوب اسرائيل بالصواريخ

واشنطن بوست": إيران حذرت قطر من أن القواعد الأمريكية على ارضها وفي الخليج قد تصبح أهدافاً لها

مسؤول أمني إسرائيلي سابق للقناة 12 : الصواريخ الإيرانية تستهدف منشآت عسكرية وحيوية في معظمها..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية