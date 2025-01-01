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النفط يتجه لمكاسب أسبوعية بـ 3.9%

الجمعة 20 يونيو 2025 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النفط يتجه لمكاسب أسبوعية بـ 3.9%



وكالات / سما/

 تتجه أسعار النفط للارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي على الرغم من تراجعها، اليوم الجمعة، مع توتر المستثمرين وسط غياب مؤشرات على انحسار الحرب الدائرة منذ أسبوع بين إسرائيل وإيران.

خلال التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.57 دولار أو 2% لتصل إلى 77.28 دولار للبرميل لكنها ارتفعت 3.9% على أساس أسبوعي.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم تموز/ يوليو 86 سنتا أو 1.1% إلى 76 دولارا، ولم يتم تسويتها أمس الخميس بسبب وجود عطلة في الولايات المتحدة وينتهي أجلها اليوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم آب/ أغسطس الأكثر تداولا 0.7% أو 50 سنتا إلى 74 دولارا.

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