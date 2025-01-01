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الطقس: تواصل الأجواء الحارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس المباشرة

الجمعة 20 يونيو 2025 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: تواصل الأجواء الحارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس المباشرة



رام الله / سما/

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفا في معظم المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقّعت "الأرصاد" أن يكون الجو، يوم الأحد المقبل، حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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