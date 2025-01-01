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الحرب تدخل أسبوعها الثاني.. صواريخ إيرانية تضرب مركز ابحاث كبير في بئر السبع وخامنئي يُعلق "العدو يعاقب الآن"

الجمعة 20 يونيو 2025 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرب تدخل أسبوعها الثاني.. صواريخ إيرانية تضرب مركز ابحاث كبير في بئر السبع وخامنئي يُعلق "العدو يعاقب الآن"



سما / وكالات /


تتواصل المواجهات الإيرانية الإسرائيلة التي دخلت أسبوعها الثاني، فقد أطلقت إيران صباح اليوم الجمعة موجة جديدة من الصواريخ نحو جنوب إسرائيل.

وأكدت السلطات الإيرانية أنها استهدفت صباح اليوم الجمعة المركز التكنولوجي في بئر السبع، الذي يضم مؤسسات عسكرية وسيبرانية. 
في حين أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، عن إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل. وأضاف أنه عمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية، مشيرا إلى تفعيل منظومات الدفاع في مناطق عدة.

من جهتها، أكدت خدمات الإسعاف الإسرائيلية أنها تعاين أضرارا في 18 منزلاً بعد انتهاء الهجوم الإيراني. وأشارت إلى إصابة 6 أشخاص جراء الهجوم.

بينما أوضحت بلدية بئر السبع أن الأضرار نجمت عن إصابة مباشرة بصاروخ لا شظايا اعتراضية.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الدفاعات الجوية فشلت في اعتراض الصاروخ الإيراني في بئر السبع.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إيران لم تطلق إلا صاروخاً واحداً، فيما يحقق الجيش في إصابة الصاروخ مباشرة للمنطقة.

كما استهدفت الصواريخ الإيرانية بلدتي آزور ورامات غان قرب تل أبيب، ما أدى إلى إصابة 271 شخصا، وفق خدمة الإسعاف الإسرائيلية.

وعلّق المرشد الإيراني علي خامنئي في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، قائلاً إن "العدو الصهيوني يعاقب في هذه اللحظة".

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