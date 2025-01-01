البيت الأبيض: إيران قادرة على صنع قنبلة نووية “خلال أسبوعين” إذا ما أعطى خامنئي أمرا بذلك

وكالات - سما-

قال البيت الأبيض الخميس إن إيران قادرة على صنع قنبلة نووية “خلال أسبوعين” إذا ما أعطى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي أمرا بذلك، في حين يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب التحرك عسكريا ضد الجمهورية الإسلامية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في تصريح لصحافيين إن إيران “لديها كل ما تحتاج إليه للتوصل إلى سلاح نووي. كل ما يحتاجون اليه (الإيرانيون) هو قرار من المرشد الأعلى للقيام بذلك، وسيستغرق إنجاز صنع ذاك السلاح أسبوعين”.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “مازال يعطي الفرصة للدبلوماسية” بشأن إيران، وسيقرر خلال أسبوعين ما إذا كان سيتخذ إجراء عسكريا ضدها، وأن تأجيل القرار جاء بسبب تزايد احتمال عقد مفاوضات مع طهران.

وأضافت في مؤتمر صحفي أن ترامب “ما زال يعطي الفرصة للدبلوماسية”، ويريد “رؤية ما ستؤول إليه الأمور بشأن المفاوضات النووية مع إيران”.

ونقلت ليفيت عن الرئيس الأميركي قوله: “نظرا لتزايد احتمال انطلاق مفاوضات مباشرة مع إيران، فإنني سأتخذ قراري بشأن شنّ هجوم من عدمه خلال الأسبوعين المقبلين”.

وأضافت: “رغم تحذيراتنا، لم تستجب إيران ولم تجلس إلى طاولة المفاوضات خلال 60 يوما، وفي اليوم 61، تحركت إسرائيل ضد إيران، وبعدها مباشرة، أعلن الرئيس أنه سيتخذ قرارا خلال أسبوعين”.

وأكدت المتحدثة أن ترامب لا يزال يفضل المسار الدبلوماسي إذا كان متاحا، مضيفة: “الرئيس يولي اهتماما دائما بالحلول الدبلوماسية للأزمات العالمية، وهو المبعوث الرئيسي للسلام، ولا يتردد في استخدام القوة عند الضرورة”.

وأردفت “من الواضح أن الرئيس لا يزال متفائلا باستمرار المفاوضات (مع إيران)”، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي أعطى مهلة أسبوعين للدبلوماسية.

– استمرار التواصل مع إيران

وأوضحت ليفيت أن الاتصالات بين الممثل الخاص لترامب في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ونظرائه الإيرانيين مستمرة، معربة عن اعتقادها بأن هذه المحادثات ستستمر في المستقبل.

وادعت أن “إيران اقتربت من امتلاك سلاح نووي أكثر من أي وقت مضى”، مشيرة إلى أن طهران “يمكنها، ويجب عليها” التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وإلا فعليها أن تتحمل العواقب.

وأكدت أن الاتفاق النووي المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن “تخصيبا صفريا لليورانيوم”، مضيفة: “إيران لا يمكن أن تمتلك أسلحة نووية بأي شكل من الأشكال، وموقفنا من ذلك واضح تماما”.

ومنذ فجر 13 يونيو/ حزيران الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي، هجوما واسعا على إيران استهدف منشآت نووية، وقواعد صاروخية، وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين حتى الآن.

ووفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية الاثنين، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن استشهاد 224 شخصا وإصابة 1277 آخرين، معظمهم مدنيون.

في المقابل، تشير أحدث التقديرات الإسرائيلية نقلا عن وسائل إعلام عبرية بينها “القناة 12″، إلى مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 800 آخرين جراء الضربات الإيرانية، التي شملت موجات مكثفة من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وعبرية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في عدوانها على إيران، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا خلالها طهران إلى الاستسلام دون أي شروط، ولوح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.