الحرس الثوري الإيراني : هدف الهجوم مقر قيادة استخبارات العدو بجوار مستشفى سوروكا

طهران / وكالات /

قال الحرس الثوري الايراني انه نفذ بنجاح الموجة الـ14 من هجماتنا على أهداف العدو الإسرائيلي الاستراتيجية.

وافادت وكالة الأنباء الإيرانية بان المنشأة التي استهدفها الهجوم صباح اليوم بها آلاف الجنود وأنظمة قيادة رقمية وعمليات حرب سيبرانية.

واضافت أن هدف الهجوم الصاروخي هو مقر قيادة واستخبارات الجيش الإسرائيلي بجوار مستشفى سوروكا.

وان البنية التحتية العسكرية أصيبت بدقة ومستشفى سوروكا تعرض لأضرار بسبب موجة الانفجار.

من جهته أشار مدير مستشفى سوروكا، الدكتور شلومي كوديش، ان الصاروخ اصاب مبنى قديم نسبيًا تم إخلاؤه من الأجنحة.

وتضرر المبنى بشدة، ولحقت أضرار جسيمة بالمباني الأخرى نتيجةً للقصف. كان جميع الموظفين في مناطق محمية".

وأضاف: "جميع المصابين في حالة طفيفة نتيجة القصف. المبنى مخصص فقط لحالات الإنقاذ.