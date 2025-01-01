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إسرائيل تعلن اغتيال قائد مدفعية "قطاع الليطاني" في حزب الله

الخميس 19 يونيو 2025 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعلن اغتيال قائد مدفعية "قطاع الليطاني" في حزب الله



القدس المحتلة / سما/

 أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم الخميس، عن اغتيال ياسين عبد المنعم عز الدين، قائد مدفعية "قطاع الليطاني" في صفوف حزب الله، وذلك في غارة جوية نفذت، مساء الأربعاء، في منطقة باريش جنوبي لبنان.

ووفقا لبيان الجيش، فإن عز الدين كان شخصية مركزية في توجيه نيران المدفعية باتجاه شمال إسرائيل خلال الحرب الجارية، وشارك بشكل فاعل في محاولات إعادة تأهيل قدرات المدفعية التابعة لحزب الله.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن أفعاله تمثل خرقا واضحا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان.

وأكد الجيش أن استهداف عز الدين يأتي في إطار جهوده المستمرة لرصد وإحباط تحركات حزب الله التي تهدف إلى تعزيز قدراته الهجومية ضد إسرائيل، مستغلا الانشغال بالحرب مع إيران.

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