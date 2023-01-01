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زامير: الحرب على إيران تؤثر على ملف الأسرى في غزة

الأربعاء 18 يونيو 2025 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
زامير: الحرب على إيران تؤثر على ملف الأسرى في غزة



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خلال زيارة ميدانية أجراها اليوم إلى حدود قطاع غزة، إن "تركيز الجهد العسكري للجيش حاليًا موجّه نحو إيران، بهدف إزالة تهديد وجودي"، على حد تعبيره، معتبرا أن الحرب على إيران تؤثر على ملف الأسرى في غزة.

وأضاف: "هناك تعلّم مباشر ومهم جدًا بالنسبة لنا من أحداث السابع من أكتوبر 2023، نحن لا ننتظر تطوّر الأحداث إلى نقطة يصبح فيها التدخل متأخرًا جدًا، ولذلك نعمل الآن ضد البرنامج النووي وضد برنامج الصواريخ" الإيرانيين.

وفي ما يتعلّق بملف الأسرى، قال: "لم ننسَ أسرانا، هذه مهمة أخلاقية. نحن ملزمون بإعادتهم"، معتبرًا أن "العملية التي نقوم بها هناك (في إيران) ستؤثر في نهاية المطاف على قدرتنا على الوصول إلى ظروف أفضل من أجل إعادتهم".

واعتبر زامير أن الحرب على إيران ينعكس على "مجمل المحور من اليمن وصولًا إلى حركة حماس". وقال: "في نهاية المطاف، هذا سيصل إلى هنا، إلى حماس، فإيران هي من تموّلها وتسلّحها". وأضاف: "ما نقوم به هناك سيؤثر بشكل مباشر على ما يحدث هنا".

وأجرى زامير تقييمًا للوضع في قيادة المنطقة الجنوبية، بمشاركة قائد القيادة الجنوبية، يانيف عاسور، وقادة الفرق العسكرية العاملة في قطاع غزة، إلى جانب عدد من الضباط، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي.

وقال زامير خلال زيارته: "نحن أمام تعلّم مهم ومباشر من أحداث 7 أكتوبر – لا ننتظر تطور التهديدات، بل نعمل على منعها مسبقًا". وشدد على "أهمية" الحرب على غزة في سياق "استعادة الأسرى وحسم المواجهة مع حركة حماس".

واعتبر ذلك جزءًا من "حرب متعددة الجبهات" تخوضها إسرائيل.

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