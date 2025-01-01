  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤول إيراني: لا ينبغي لأحد أن يتوقع من إيران ضبط النفس وسنرد بقوة على الهجمات الإسرائيلية وسنُنهي العدوان

الأربعاء 18 يونيو 2025 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إيراني: لا ينبغي لأحد أن يتوقع من إيران ضبط النفس وسنرد بقوة على الهجمات الإسرائيلية وسنُنهي العدوان



وكالات / سما/

 قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني الأربعاء إن إيران سترد “بقوة وحزم شديدين” على الهجمات الإسرائيلية.
وقال بحريني في مؤتمر صحفي في جنيف “إيران سترد. إيران عازمة على الرد على الهجمات الإسرائيلية، وسنرد بقوة وحزم شديدين، وهذا ما نفعله الآن”.
منذ 13 حزيران/يونيو، يشن الجيش الإسرائيلي ضربات غير مسبوقة على إيران معلنا أن هدفه هو منعها من امتلاك السلاح النووي.
ردا على ذلك، توعدت إيران بمواصلة قصف إسرائيل حتى توقف هجماتها.

وقال بحريني “لا ينبغي لأحد أن يتوقع من إيران ضبط النفس. … سترد إيران بحزم شديد. وسننهي العدوان بكل الوسائل”، وعلى نحو “متناسب”.
وأضاف “سنرد بحزم وسنضع حدا لأي عدوان من أي جهة، سواء إسرائيل أو الولايات المتحدة. وقد أوضحنا للولايات المتحدة أننا سنرد بحزم شديد ونضع حدا لأي عدوان من أي جهة، بما في ذلك الولايات المتحدة”.
وانتقد السفير أيضا موقف الدول الأوروبية بقوله “عندما ننظر إلى مواقف مختلف الدول، الدول الغربية والأوروبية، نجد أنها لا تكتفي بعدم إدانة الهجمات والعدوان، بل تحاول تبريرها بادعاءات وذرائع واهية. إنه لأمر مشين”.

الأكثر قراءة اليوم

الحرس الثوري الإيراني دمر مركزًا للموساد والاستخبارات العسكرية في “ تل ابيب

للمرة الأولى.. إيران تستعين بـ"فتاح" لضرب مواقع إسرائيلية.. رسالة من طهران تفوق سرعة الصوت تهز تل ابيب

نواصل ضرب حماس ..جيش الاحتلال يزعم تراجع القوات الإيرانية إلى وسط البلاد

رئيس هيئة الأركان الإيرانية: على سكان تل ابيب وحيفا مغادرتهما فورا حفاظا على ارواحهم..

الخارجية القطرية : التصعيد بين إسرائيل وإيران يؤخر التوصل إلى اتفاق في غزة

ميرتس في قمة السبع: "إسرائيل" تقوم بـ”مهمة قذرة نيابة عنا جميعا” في إيران

واشنطن : الساعات الـ48 المقبلة حاسمة في أزمة إيران واحتمالات اشتعالات المنطقة تتزايد..

الأخبار الرئيسية

أضرار وحرائق ودمار كبير في إسرائيل وإيران تتحدى ترامب بصواريخ “فتاح” الباليستية..

صحيفة اميريكية : مخزون إسرائيل من صواريخ "حيتس" على وشك النفاد وواشنطن ستتدخل لحمايتها من ايران..

للمرة الأولى.. إيران تستعين بـ"فتاح" لضرب مواقع إسرائيلية.. رسالة من طهران تفوق سرعة الصوت تهز تل ابيب

واشنطن : الساعات الـ48 المقبلة حاسمة في أزمة إيران واحتمالات اشتعالات المنطقة تتزايد..

عشرات الصواريخ إلايرانية تدك وسط اسرائيل والدفاعات الجوية تخفق باعتراضها.. والحرس الثوري يصدر تحذيرا بإخلاء تل أبيب..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية