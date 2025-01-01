مسؤول إيراني: لا ينبغي لأحد أن يتوقع من إيران ضبط النفس وسنرد بقوة على الهجمات الإسرائيلية وسنُنهي العدوان

وكالات / سما/

قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني الأربعاء إن إيران سترد “بقوة وحزم شديدين” على الهجمات الإسرائيلية.

وقال بحريني في مؤتمر صحفي في جنيف “إيران سترد. إيران عازمة على الرد على الهجمات الإسرائيلية، وسنرد بقوة وحزم شديدين، وهذا ما نفعله الآن”.

منذ 13 حزيران/يونيو، يشن الجيش الإسرائيلي ضربات غير مسبوقة على إيران معلنا أن هدفه هو منعها من امتلاك السلاح النووي.

ردا على ذلك، توعدت إيران بمواصلة قصف إسرائيل حتى توقف هجماتها.

وقال بحريني “لا ينبغي لأحد أن يتوقع من إيران ضبط النفس. … سترد إيران بحزم شديد. وسننهي العدوان بكل الوسائل”، وعلى نحو “متناسب”.

وأضاف “سنرد بحزم وسنضع حدا لأي عدوان من أي جهة، سواء إسرائيل أو الولايات المتحدة. وقد أوضحنا للولايات المتحدة أننا سنرد بحزم شديد ونضع حدا لأي عدوان من أي جهة، بما في ذلك الولايات المتحدة”.

وانتقد السفير أيضا موقف الدول الأوروبية بقوله “عندما ننظر إلى مواقف مختلف الدول، الدول الغربية والأوروبية، نجد أنها لا تكتفي بعدم إدانة الهجمات والعدوان، بل تحاول تبريرها بادعاءات وذرائع واهية. إنه لأمر مشين”.