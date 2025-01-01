صفارات الإنذار تدوي بمناطق إسرائيلية بعد إطلاق صواريخ من إيران

القدس المحتلة/سما/

دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة بإسرائيل، مساء الثلاثاء، بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة إكس، إنه “تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل البلاد عقب رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل”.

وأضاف: “في هذه الأثناء، يعمل سلاح الجو على اعتراض الصواريخ وتنفيذ هجمات في أي مكان يطلب فيه ذلك لإزالة التهديد”.

ووجه الجيش رسالة للإسرائيليين بضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، مشيراً إلى أن “الدفاع غير محكم بشكل كامل”.

في سياق متصل، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن صفارات الإنذار دوت في منطقة تل أبيب الكبرى (غوش دان) للمرة الثانية الثلاثاء، بعد إطلاق صواريخ من إيران.