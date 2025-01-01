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الخارجية القطرية : التصعيد بين إسرائيل وإيران يؤخر التوصل إلى اتفاق في غزة

الثلاثاء 17 يونيو 2025 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية القطرية : التصعيد بين إسرائيل وإيران يؤخر التوصل إلى اتفاق في غزة



وكالات / سما/

- أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، بيانًا قال فيه إن التصعيد بين إسرائيل وإيران يؤخر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف: "جهودنا مستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة. التصعيد بين إسرائيل وإيران يُؤخر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

وفيما يتعلق بالحرب بين إيران وإسرائيل ، حذر الانصاري من أن مهاجمة المنشآت النووية تُشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي. إذا لم يتوقف التصعيد في المنطقة، فقد نشهد عواقب وخيمة".

واضاف ان المحادثات الإيرانية الأميركية كانت تسير بشكل إيجابي ونرغب في البناء عليها.

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