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إيران تطلق ضربة صاروخية جديدة على "إسرائيل"

الإثنين 16 يونيو 2025 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تطلق ضربة صاروخية جديدة على "إسرائيل"



طهران/سما/

أطلقت إيران جولة جديدة من الصواريخ والمسيرات على مدن إسرائيل، في إطار عمليات القصف المتبادل بين الجانبين.


وقالت وسائل إعلام إيرانية قبل قليل إن إيران تستعد لأكبر وأعنف هجوم صاروخي في التاريخ على الأراضي الإسرائيلية". لكن لم يتضح بعض حجم الضربة أو الأضرار الناجمة عنها.

ودعا الحرس الثوري الإيراني سكان تل أبيب إلى الإخلاء في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد وقت قصير من إصدار إسرائيل تحذيرا بإخلاء منطقة محددة في طهران.

وكان هجوم إسرائيلي قد استهدف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، في وقت سابق الإثنين.

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