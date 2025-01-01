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سفيرة إسرائيل بموسكو: تل أبيب لا ترى أي إمكانية لحل الصراع مع إيران

الإثنين 16 يونيو 2025 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



موسكو/سما/

قالت سيمونا غالبرين السفيرة الإسرائيلية في موسكو، خلال إحاطة إعلامية، إنه من السابق لأوانه الحديث عن تسوية غير عسكرية للصراع بين إسرائيل وإيران.


ولدى ردها على سؤال عن الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا في حل الصراع بين إسرائيل وإيران، أضافت السفيرة: "الأولوية الأولى في الوقت الراهن هي تدمير الرغبة والفرصة والنوايا. وبعد أن يتم تدميرها، سننظر في كيفية المضي قدما بشكل صحيح".


وأشارت غالبرين إلى أنه "من السابق لأوانه التفكير في من ومتى وكيف" سيشارك في حل الصراع. وشددت على أن الجانب الإسرائيلي، من خلال تصرفاته تجاه إيران، لا يسعى إلى تغيير النظام في الجمهورية الإسلامية.

وقالت: "ليس هناك هدف لتغيير [النظام في إيران]. هذا ليس أحد أهداف العملية".

وأكدت السفيرة الإسرائيلية، أن "الشعب الإيراني وحده هو الذي سيقرر بنفسه نوع النظام الذي يريده لنفسه".

وفي الوقت نفسه، أوضحت غالبرين أن إسرائيل لا تقتصر ليس فقط على الإطار الزمني للعملية، بل وأيضا "لا تضع حدودا لنفسها فيما يتعلق بكامل أراضي إيران، التي تنطلق منها التهديدات، حيث توجد مثل هذه الوسائل أو المستودعات التي يمكن أن تشكل تهديدا لإسرائيل".

وتتواصل الحرب المدمرة بين إيران وإسرائيل لليوم الثالث، حيث شنت إيران فجر الأحد ضربات بصواريخ بالستية تكتيكية موجهة مستهدفة وسط إسرائيل فيما أعلنت إسرائيل استكمال هجماتها داخل إيران.

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