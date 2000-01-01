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الجيش الإيراني يعلن استخدام مسيرات "آرش" في الهجمات على إسرائيل

الإثنين 16 يونيو 2025 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإيراني يعلن استخدام مسيرات "آرش" في الهجمات على إسرائيل



طهران/سما/

أعلن قائد القوات البرية للجيش الإيراني عن إطلاق عشرات الطائرات الانتحارية المسيرة من طراز "آرش" باتجاه مواقع داخل إسرائيل.


وقال قائد القوات البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري: "ردا على العدوان الوحشي الذي شنه الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية، قامت وحدة الطائرات المسيرة التابعة للقوات البرية خلال الـ48 ساعة الماضية بإطلاق عشرات من أنظمة الطائرات المسيرة الانتحارية نحو أهداف داخل الأراضي المحتلة، واستهدفت مواقع تابعة للكيان الصهيوني".


وأوضح أن "وحدة الطائرات المسيّرة في القوات البرية شاركت بالتزامن مع الهجوم الصاروخي الواسع الذي نفذته القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، حيث أطلقت عشرات الطائرات المسيّرة الانتحارية المجهزة برؤوس حربية مضادة للتحصينات نحو مواقع ومناطق حساسة في مدن الأراضي المحتلة، وقد أصابت هذه الطائرات أهدافها بنجاح".

وتتميز الطائرات المسيرة "آرش" بمدى يصل إلى 2000 كيلومتر وقدرة تدميرية عالية، وهي مجهزة برؤوس حربية مضادة للتحصينات، مما يمنحها قدرة على تدمير المنشآت الاستراتيجية للعدو.

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