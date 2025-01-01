3 قتلى إسرائيليين باستهداف إيراني لمصفاة تكرير النفط في حيفا

القدس المحتلة/×سما/

قُتل 3 إسرائيليين، اليوم الإثنين، في هجوم إيراني استهدف مصفاة تكرير النفط في مدينة حيفا، الأمر الذي يتضح بعد رفع الرقابة الإسرائيلية عن الواقعة.

وكانت المعطات الرسمية الإسرائيلية قد أفادت بأن حصيلة الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، الليلة الماضية، قد بلغت 8 قتلى بالإضافة إلى أكثر من 287 مصابًا.

ولم تحدد التقارير الموقع المستهدف في حيفا، في ظل الرقابة المشددة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على مواقع الاستهدافات الإيرانية.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد أقادت بأن القتلى في حيفا حوصروا تحت أنقاض مبنى انهار جزئيًا نتيجة حريق اندلع عقب استهداف مباشر في المنطقة.

وبحسب تقديرات جهات التحقيق، كان الضحايا داخل غرفة داخلية وُصفت بأنها "الأكثر تحصينًا في المبنى"، فيما يبدو أن القصف أصاب موقعًا قريبًا منها.

وأوضحت التقديرات أن الحريق الذي أعقب الانفجار في مصفاة تكرير النفط أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى، ما أدى إلى محاصرتهم داخله.

ورجّحت المصادر أن يكون الثلاثة قد لقوا حتفهم اختناقًا نتيجة الدخان الكثيف، كما تعرّضوا لإصابات خطيرة بفعل الحرارة العالية التي سادت في الموقع.