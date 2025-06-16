الحرس الثوري الإيراني: ضرباتنا ستتواصل حتى لو توقفت إسرائيل

طهران/سما/

أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، أن بلاده ستواصل ضرباتها على إسرائيل حتى لو توقفت تل أبيب عن عدوانها.

وفي تصريحات لوسائل إعلام رسمية إيرانية، الاثنين، قال باكبور: “حتى لو توقفت الهجمات الإسرائيلية، سنواصل العمل حتى النهاية”.

وذكر باكبور أن الحرس الثوري نفذ “هجمات قوية” ردا على العدوان الإسرائيلي، وأن تل أبيب تخفي خسائرها الناجمة عن هذه الضربات.

وأضاف القائد العام للحرس الثوري: “دمرنا مناطق مهمة في إسرائيل وسنواصل ذلك”، دون مزيد من التفاصيل.

والأحد، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده مستعدة لوقف الأعمال الانتقامية إذا أوقفت إسرائيل هجماتها على طهران.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.

ومساء ذات اليوم، بدأت إيران الرد بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، وخلفت حتى ظهر الاثنين نحو 24 قتيلا ومئات المصابين، وأضرار مادية كبيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.