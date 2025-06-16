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أردوغان يتهم تل أبيب بتهديد الاستقرار الإقليمي خلال اتصال مع بوتين

الإثنين 16 يونيو 2025 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يتهم تل أبيب بتهديد الاستقرار الإقليمي خلال اتصال مع بوتين



أنقرة/سما/

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الصراع بين إسرائيل وإيران والعلاقات الثنائية وقضايا دولية.

وصرّح أردوغان بأن الموقف “الخارج عن القانون” لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشكل تهديدا صارخا للنظام الدولي، وأن المنطقة “لم تعد تحتمل حروبا”، وفق بيان أصدرته دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الاثنين.

وأضاف الرئيس التركي أن دوامة العنف التي بدأت بهجمات إسرائيل على إيران فجر الجمعة “عرضت أمن المنطقة بكاملها للخطر”.

وذكر أن تركيا ركزت على المبادرات الدبلوماسية لإنهاء الهجمات منذ اليوم الأول، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لحل المشكلات مع إيران هو “الدبلوماسية”.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

وأكد أهمية أن لا يؤدي العدوان الإسرائيلي على إيران إلى تجاهل الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن احتمالية إقدام إسرائيل على فرض أمر واقع في المنطقة مرتفعة.

بدوره، أشار الرئيس بوتين إلى أنه يتفق مع الرئيس أردوغان على وقف الصراعات، وفتح المجال للدبلوماسية في أقرب وقت.

وكان أردوغان قال لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان في محادثة هاتفية اليوم الاثنين إن تركيا على استعداد “للتوسط” للتوصل لحل الصراع بين إسرائيل وإيران واستئناف المفاوضات النووية.

وأكد أردوغان التزامه بالاستقرار والسلام في المنطقة.

وتعد هذه ثاني محادثة هاتفية بين أردوغان و بزشكيان منذ اندلاع الصراع.

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