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الحرس الثوري الايراني يحذر سكان تل أبيب: ننصحكم بمغادرة المدينة فورًا

الإثنين 16 يونيو 2025 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري الايراني يحذر سكان تل أبيب: ننصحكم بمغادرة المدينة فورًا



طهران /وكالات /

وجه الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، تحذيراً عاجلاً لسكان مدينة تل أبيب، داعياً إياهم إلى مغادرتها "فوراً" من أجل سلامتهم، وعدم العودة إليها مطلقاً.

وفي تصعيد جديد للتوترات في المنطقة، أكد الحرس الثوري الإيراني أنه "مستعد لخوض حرب طويلة وشاملة"، مشيراً إلى أن قواته على جاهزية تامة لأي سيناريو محتمل.

كما كشف عن نية إيران إدخال ما وصفها بـ"الابتكارات الجديدة" إلى الميدان العسكري في المستقبل القريب، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر إقليمي متزايد، وسط تحذيرات دولية من اندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.

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