نتنياهو: الهجمات الإسرائيلية قد تؤدي إلى تغيير النظام في إيران

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، اليوم، إن الهجمات العسكرية التي تشنها إسرائيل قد تؤدي إلى تغيير النظام في إيران. وأضاف أن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لتقضي على «التهديد الوجودي» الذي تشكله طهران عليها.

وأكد نتنياهو تصفية رئيس استخبارات «الحرس الثوري» محمد كاظمي، ونائبه حسن محقق، في هجوم نُفذ في طهران. وقال: «قررنا التحرك لأننا كنا مضطرين لذلك؛ فقد رأينا كمية من اليورانيوم المخصب تكفي لصنع تسع قنابل. ونحن نشن هجمات على مواقعهم النووية، واستهدفنا قيادتهم العليا، ويمكنني أن أؤكد الآن أننا قمنا قبل لحظات بتصفية رئيس استخباراتهم ونائبه في طهران»، وفقاً لما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» بموقعها على الإنترنت «واي نت».

ولدى سؤاله في المقابلة عما إذا كان تغيير النظام الحاكم في إيران من أهداف الجهد العسكري الإسرائيلي، رد نتنياهو بالقول: «قد يأتي نتيجة لذلك؛ لأن النظام الإيراني ضعيف جداً».

وأضاف في المقابلة، وهي إحدى أولى مقابلاته منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على إيران يوم الجمعة: «مستعدون لفعل كل ما يتطلبه الأمر لتحقيق هدفنا المزدوج؛ القضاء على... تهديدين وجوديين هما التهديد النووي وتهديد الصواريخ الباليستية».

وتابع قائلاً: «تحركنا بالفعل لإنقاذ أنفسنا، لكنني أعتقد أيضاً أن الأمر ليس فقط لنحمي أنفسنا، بل لنحمي العالم من هذا النظام التحريضي. لا يمكن أن نسمح لأخطر نظام عالمي بامتلاك أخطر سلاح في العالم».

وشنت إسرائيل «عملية الأسد الصاعد» التي بدأت بهجوم مباغت في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، أسفر عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، وألحق أضراراً بمواقع نووية.

وقالت إسرائيل إن الحملة ستستمر في التصاعد في الأيام المقبلة. ومن جانبها، توعدت إيران بـ«فتح أبواب الجحيم» على إسرائيل رداً على ذلك.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهدف الحالي للحملة ليس تغيير النظام الحاكم في إيران، لكن تفكيك برنامج طهران النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية.

وقالت إسرائيل إن العملية العسكرية على إيران قد تستمر لأسابيع.