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رئيسة المفوضية الأوروبية تصب الزيت على نار الحرب المدمرة بين إسرائيل وإيران

الإثنين 16 يونيو 2025 02:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيسة المفوضية الأوروبية تصب الزيت على نار الحرب المدمرة بين إسرائيل وإيران



بروكسل/سما/

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها أكدت خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها.


وكتبت فون دير لاين على منصة "إكس": "تحدثتُ للتو مع رئيس الوزراء نتنياهو... وأكدتُ التزامنا بالسلام والاستقرار والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد. وفي هذا السياق، أكدتُ على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. إيران هي المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار الإقليمي".

وأضافت أن "موقف أوروبا كان واضحا دائما: إيران لن تتمكن أبدا من الحصول على أسلحة نووية".

وأشارت إلى أنها ناقشت خلال المحادثة مع نتنياهو أيضا الوضع في قطاع غزة.

وتابعت: "الوضع الإنساني في غزة غير مقبول. وكررت دعوتنا العاجلة لإيصال جميع المساعدات الإنسانية فورا إلى المواطنين المحتاجين".

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