نتنياهو يقول إنه أوعز “بتسريع” مفاوضات إطلاق سراح الأسرى في غزة

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد في مقطع فيديو مصور إنه أوعز “بتسريع” مفاوضات إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بعدما رأى “فرصة” لتحقيق ذلك مع الهجوم غير المسبوق الذي شنّته إسرائيل على إيران.

وقال نتنياهو “أعطيت تعليماتي أول أمس لتسريع المفاوضات، لأنني أشعر بوجود فرصة… سننجز كلا المهمتين: تدمير حماس، والإفراج عن الرهائن”، في إشارة إلى المحادثات مع حركة المقاومة الفلسطينية بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

ومن بين 251 أسيرا تم أسرهم خلال هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لا يزال 52 أسيرا محتجزين في غزة، من بينهم 34 تقول القوات الإسرائيلية إنهم قتلوا.

كما تحتفظ حماس برفات جندي إسرائيلي تقول تل أبيب إنه قُتل في حرب 2014.