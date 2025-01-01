الصحة بغزة: إذا توقف العمل بمشفى ناصر سنواجه كارثة صحية

غزة/سما/

قالت وزارة الصحة بغزة ان التهديدات المتكررة بالاخلاءات والقصف للمناطق المحيطة بالمشافي يسبب الإرباك في عمل الطواقم الطبية وينذر بخروج ماتبقى من مشافي عن الخدمة.

وأكدت الصحة بأن الطواقم الطبية والمرضى والجرحى لا تتوفر لهم طرق آمنه تضمن وصولهم الى المشافي مع استمرار الاخلاءات والقصف.

وقالت ان الخدمات الصحية التخصصية التي تُقدم للمرضى والجرحى فيما تبقى من مستشفيات عاملة مُحاصرة بنقص الإمدادات الطبية ومواجهة خطر خروجها من الخدمة .

وأكدت ان مجمع ناصر الطبي هو الوجهه الصحية الوحيدة لمئات المرضى والجرحى في محافظة جنوب قطاع غزة وتوقفه عن العمل كارثة لا يمكن توقع نتائجها.

واضافت :"لا يمكن انتظار المزيد من الوقت لإجراء تدخلات مرحلية لا تلُبي الحد الأدنى من مقومات تقديم الرعاية الصحية الطارئة والاعتيادية".

وحذرت وزارة الصحة من عدم تجاوب الاحتلال الإسرائيلي لمساعي المؤسسات الدولية لتعزيز الإمدادات الطبية وحماية المستشفيات وضمان حماية وصول المرضى والجرحى والفرق الصحية لأماكن تقديم الخدمة.